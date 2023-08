Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zusammenstoß zwischen Streifenwagen auf Einsatzfahrt und Rollerfahrer

Viersen (ots)

Am Montag gegen 14 Uhr ist es auf der Freiheitsstraße in Viersen zu einem Unfall gekommen, an dem ein Streifenwagen der Polizei Viersen und ein Rollerfahrer beteiligt waren. Die Streifenwagenbesatzung war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz. Im Kreuzungsbereich mit der Rahserstraße kam es zu dem Zusammenstoß. Der Streifenwagen war in Richtung Gerberstraße unterwegs, der Rollerfahrer in Richtung Florastraße. Der Rollerfahrer, ein 45-Jähriger aus Viersen, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zum Unfallhergang im Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt. /hei (780)

