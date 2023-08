Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannte stehlen Jeep Cherokee

Viersen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte auf dem Donker Weg in Viersen zwischen 21.00 und 07.30 Uhr einen grau-braunen Jeep Cherokee. Der auffällige Wagen mit dem Kennzeichen KK-CT 2254 stand in einer Parklücke vor dem Haus. Das Kriminalkommissariat West in Dülken ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (784)

