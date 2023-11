Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher sucht Schutz vor Regen und wird gestellt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (19.11.2023) gegen 12.40 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen versuchten Einbruch in einen Wohnwagen-Anhänger, der auf dem Regenstorplatz abgestellt war. Den Einbruchsversuch habe der Täter abgebrochen, da er sich vermutlich durch Zeugen gestört fühlte. Dank der guten Zeugenbeschreibung entdeckte ein Streifenwagen-Team der Lemgoer Wache den Mann wenig später ganz in der Nähe des Tatortes an einem Bushäuschen am Parkplatz Bleiche. Dort hatte sich der Einbrecher untergestellt, um sich vor einem Regenschauer zu schützen. Der 38-jährige Mann aus Lemgo wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Bei sich führte er ein Fahrrad, dessen Eigentumsverhältnisse unklar waren. Es wurde sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Wache wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

