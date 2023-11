Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Wegberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (06. November) wurde ein Anwohner in der Maaseiker Straße gegen 4 Uhr durch ein Poltern wach. Als er nachschaute, stellte er zunächst nichts Verdächtiges fest. Am nächsten Morgen jedoch fand er in seinen Praxisräumen ein gewaltsam geöffnetes Fenster vor. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld aus den an die Praxis angrenzenden Privaträumen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell