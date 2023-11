Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit 2 getöteten Personen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Sonntag den 05.11.2023 um 18:55 Uhr kam es auf der Heerstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der Führer eines PKW befuhr die Heerstraße in Richtung Wassenberg. In Höhe der dortigen Tankstelle kam es zu einer Kollision mit einer schwangeren Frau, die an dieser Stelle die beampelte Fußgängerfurth überquerte. Das ungeborene Kind verstarb noch an der Unfallstelle, die Mutter erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Heerstraße voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

