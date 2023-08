Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrug bei Autokauf

Holungen (ots)

Wie der Eichsfelder Polizei am Mittwoch bekannt wurde, wollte Ende Juli ein 57-Jähriger ein Fahrzeug in Mecklenburg-Vorpommern käuflich erwerben. Am Tag der abgesprochenen Übergabe fuhr der Mann an die zuvor vereinbarte Adresse. Weder der Verkäufer, noch der Pkw waren dort anzutreffen. Da der Käufer bereits vor der Übergabe eine Anzahlung leistete, ohne einen Sachwert zu erhalten, ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell