POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Echternacherbrück (ots) - Am heutigen Freitagmittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 14:20 Uhr durch eine aufmerksame Anwohnerin darüber informiert, dass an einem Wohnhaus in der Straße "In Badlien" in Echternacherbrück die Alarmanlage ausgelöst habe. Die Zeugin konnte zudem einen älteren Kombi in dunkelgrüner Farbe beobachten, der die Örtlichkeit fluchtartig verließ und hierbei einen anderen PKW ...

