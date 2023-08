Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in Wohngebäude

Echternacherbrück (ots)

Am heutigen Freitagmittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 14:20 Uhr durch eine aufmerksame Anwohnerin darüber informiert, dass an einem Wohnhaus in der Straße "In Badlien" in Echternacherbrück die Alarmanlage ausgelöst habe. Die Zeugin konnte zudem einen älteren Kombi in dunkelgrüner Farbe beobachten, der die Örtlichkeit fluchtartig verließ und hierbei einen anderen PKW touchierte. Am flüchtigen Fahrzeug waren Kennzeichen mit luxemburgischer Länderkennung angebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass zwei männliche Täter versuchten, über ein Fenster im rückwärtigen Bereich in das Anwesen einzudringen, was jedoch misslang. Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Deutschland und Luxemburg führten nicht zum Antreffen des Fahrzeugs. Die Polizeiinspektion Bitburg sucht weitere Zeug*innen, die Angaben zum flüchtigen PKW oder den Fahrzeuginsassen machen können.

