Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Feuerwehr- und Polizeieinsatz wegen vergessenem Essen auf dem Herd

Strotzbüsch (ots)

Am 03.08.2023 gegen 15:12 Uhr kam es zu einem kombinierten Feuerwehr- und Polizeieinsatz aufgrund eines mitgeteilten Wohnungsbrandes in der Kirchstraße in Strotzbüsch.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass die 46-jährige Wohnungsinhaberin Essen auf dem Herd kochen wollte, dann das Anwesen verließ und den eingeschalteten Herd vergaß.

Aufgrund installierter Rauchmelder fiel dies durch die entstehende Rauchentwicklung früh genug auf, so dass es zu keinem offenen Feuer kam.

Bis auf eine Rauchentwicklung kam es zu keinerlei Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell