Friedrichshafen

Unter Drogen unterwegs

Mit Anzeigen müssen zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren rechnen, die die Polizei am Donnerstagabend während einer Autofahrt durch das Stadtgebiet angehalten und kontrolliert hat. Die Beamten waren auf Marihuana-Geruch aus dem Wagen des Duos aufmerksam geworden und veranlassten beim 21-jährigen Fahrer einen Schnelltest. Da dieser positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Bei seinem 19 Jahre alten Beifahrer fanden die Polizisten eine kleine Menge Marihuana. Sie leiteten entsprechende Verfahren ein, stellten die Betäubungsmittel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrerin übersieht Radfahrer - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 16-jähriger Radfahrer erlitten, als er am Donnerstagmorgen in der Oberuhldinger Hauptstraße von einem Pkw erfasst wurde. Die 59-jährige Toyota-Lenkerin wollte auf den Parkplatz einer Arztpraxis abbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Zweiradfahrer. Dieser kam zu Sturz, klagte über Schmerzen und musste im Anschluss in der Arztpraxis versorgt werden. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Salem

Anlagebetrug - Die Polizei rät zur Vorsicht

Auf ein scheinbar lukratives Anlageangebot ist diese Woche ein 67-jähriger Mann aus dem Bereich Salem hereingefallen. Im Internet war er auf ein Werbebanner aufmerksam geworden, das eine Gewinnbeteiligung an einem großen Online-Versandhändler in Aussicht stellte. Interessiert wählte er die dort angegebene österreichische Telefonnummer. Der Mann bekam die Information, dass er sich mittels Bitcoin beteiligen könne und gewährte folglich seinem Gegenüber, wie angewiesen, Fernzugriff auf seinen privaten Computer. Für zwei Online-Banking-Überweisungen in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro gab der 67-Jährige dann auch TAN-Nummern bekannt. Als der Mann dabei zusah, wie der Unbekannte das Kontolimit erhöhen und mehrere Tausend Euro überweisen wollte, wurde er stutzig und trennte umgehend die Verbindung. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs und rät eindringlich zur Vorsicht. Seien Sie misstrauisch, gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf ihren Rechner oder gar ihr Online-Banking. Geben Sie niemals persönliche Daten wie Passwörter bekannt und informieren Sie umgehend die Polizei, wenn Sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein. Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie im Internet und www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/kredit-und-anlagebetrug/ .

Überlingen

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag einen Schaden an ihrem VW Polo feststellen musste, ermittelt die Polizei Überlingen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Der Wagen der 76-Jährigen stand zwischen 10 und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Rengoldshauser Straße. Der Sachschaden im Bereich der Fahrerseite wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Wie dieser entstanden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden, auffällig waren gelbe Farbantragungen im Bereich der Anstoßstelle. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Salem

Berauschter Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Donnerstagabend einen 29-Jährigen gestoppt, der unerlaubt mit seinem Wagen unterwegs war. Bei der Überprüfung ergab sich den Beamten schnell der Verdacht, dass der Lenker nur eingeschränkt verkehrstüchtig sein könnte. Der Atemalkoholtest zeigte eine leichte Alkoholisierung an und der Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der Fahrer musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da er auch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, muss er nun, neben der Anzeige wegen des Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel, mit einer Strafanzeige rechnen. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

