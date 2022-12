Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall auf B 31 mit mehreren Fahrzeugen fordert zwei Leichtverletzte und führt zu Verkehrsbehinderungen

Uhldingen-Mühlhofen/Bodenseekreis (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, darunter einem Sattelzug, hat am Donnerstagabend auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen zwei Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte gegen 18.45 Uhr ein aus Richtung Meersburg kommender 54-jähriger Sattelzuglenker an der Auffahrt Oberuhldingen auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei einen bereits rechts neben ihm befindlichen Peugeot, der aus Richtung Oberuhldingen auf die B 31 aufgefahren war. Die Sattelzugmaschine traf den Peugeot im Heckbereich, sodass dieser vor dem Lkw vorbei auf die Gegenfahrspur geschleudert wurde, wo er mit einem aus Richtung Überlingen kommenden BMW kollidierte. Ein dem BMW folgender, mit vier Personen besetzter Opel fuhr noch auf. Der 69-jährige Lenker des Peugeots wurde dabei leicht verletzt und vom alarmierten Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige BMW-Fahrer zog sich ebenfalls eine leichte Verletzung zu, die jedoch keiner unmittelbaren Behandlung bedurfte. Der Sattelzuglenker sowie die vier Insassen des Opels blieben nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Die drei Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften an den Unfallort geeilte Feuerwehr musste nicht tätig werden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B 31 bis etwa 22 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

