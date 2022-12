Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Dieb vergreift sich an Autos in Torkenweiler und Oberhofen

Insgesamt fünf Pkw-Aufbrüche wurden am Mittwochmorgen im Bereich Torkenweiler und Oberhofen bei der Polizei gemeldet. Der Täter brach nach bisherigen Erkenntnissen die Schlösser der Wagen auf und durchwühlte die Autos. Während er aus einem Pkw in der Brühlstraße eine Handtasche samt Inhalt stahl, nahm er aus einem Pkw in der Angelestraße zwei Sporttaschen mit. Die Besitzerin der Handtasche hatte Glück im Unglück. Ihre Tasche sowie das darin befindliche Portemonnaie, aus dem der Täter das Bargeld gestohlen hatte, entsorgte der Dieb achtlos in der Nähe. Beide Gegenstände wurden zwischenzeitlich wiedergefunden. Die Sporttaschen aus dem Wagen in der Angelestraße sind indes nicht wieder aufgetaucht. In ihnen befanden sich unter anderem mehrere Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Aufbrüche eingeleitet. Weitere Personen, deren Autos betroffen sind sowie Zeugen, denen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Zeugen zu Unfallflucht in Tiefgarage gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Weißenauer Straße sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Ein Unbekannter touchierte zwischen 9.30 und 10.30 Uhr einen abgestellten 3er BMW und verursachte an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro. Er hinterließ zwar eine Notiz an dem Pkw, über die er aber nicht zu ermitteln ist, und fuhr im Anschluss davon. Personen, die den Unfall oder das Anbringen einer Notiz an dem schwarzen BMW beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Wangen

Unfallflucht vor Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise

Beim Einsteigen auf der Beifahrerseite eines Autos soll eine Frau vor dem Kindergarten in Haid am Dienstag gegen 12.15 Uhr einen daneben abgestellten BMW X3 beschädigt haben. Sie verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem BMW, fuhr im Anschluss aber davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem Pkw, in den unbekannte Frau eingestiegen ist, soll es sich um einen silber-schwarzen Kombi des Herstellers Skoda mit Ravensburger Zulassung gehandelt haben. Die Lenkerin des BMW kontaktierte zwischenzeitlich die Polizei Wangen, die nun nach Zeugen sowie der flüchtigen Verursacherin des Schadens sucht. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Leutkirch

Auto touchiert Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Einen Radfahrer angefahren hat ein 21 Jahre alter Citroen-Lenker am Mittwochmorgen an der Einmündung Zeppelinstraße / Hoher Asterweg. Der Autofahrer wollte kurz vor 6.30 Uhr von der Zeppelinstraße nach links abbiegen und schnitt dabei die Kurve. Dies hatte zur Folge, dass er mit einem 18-jährigen Radler zusammenstieß, der aus dem Hohen Asterweg kommenden an der Einmündung angehalten hatte, um den Autofahrer die Vorfahrt zu gewähren. Nachdem man sich erst mündlich geeinigt hatte, bemerkte der Radler im Nachgang, dass er verletzt war und seine mitgeführten Wertgegenstände sowie sein Fahrrad beschädigt waren. Nun sucht die Polizei nach Personen, die Zeuge des Unfalls geworden sind. Es sollen einige Autofahrer zunächst kurz angehalten haben, aber dann weitergefahren sein. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Aitrach

Vorfahrt missachtet - Unfall

Überschlagen hat sich der Pkw einer Autofahrerin am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall auf der L 260 zwischen Aitrach und Aichstetten. Die 56 Jahre alte Audi-Lenkerin war in Richtung Aitrach unterwegs, als ihr ein 50-Jähriger in einem VW die Vorfahrt nahm. Dieser kam aus Richtung Lautrach und übersah den Audi, als er an der Einmündung auf die Landesstraße nach Aitrach fuhr. Er prallte gegen das Heck des Audi, der daraufhin in den Graben geschleudert wurde und sich dort überschlug. Die 56-jährige Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde nach der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch der VW landete nach der Kollision im Graben - der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Die Wagen mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Landesstraße war währenddessen kurzzeitig gesperrt.

Weingarten

Betrunkener Autofahrer greift Polizei an

Deutlich unter Alkoholeinfluss stand ein Autofahrer, der am Mittwochabend von der Niederbieger Straße abkam. Der 69 Jahre alte Lenker war anderen Verkehrsteilnehmern bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Als er dann in der Niederbieger Straße nach einem Fahrmanöver in der Wiese landete, verständigten sie die Polizei und nahmen dem Fahrer die Autoschlüssel ab. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert mehr als einem Promille anzeigte, musste der 69-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Während der Maßnahmen im Krankenhaus wurde er zunehmend aggressiv, beleidigte die Polizisten und griff einen der Ermittler unvermittelt an. Verletzt wurden die Polizisten durch den Angriff nicht. Der 69-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen, unter anderem wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf die Polizei, zu rechnen. Sollten die Blutproben bestätigen, dass er während der Autofahrt deutlich alkoholisiert war, kommt auch noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf ihn zu.

Weingarten

Radfahrerin nach Kollision mit Auto verletzt

In ein Krankenhaus wurde eine Radfahrerin gebracht, nachdem sie am Mittwochmorgen an der Einmündung Scherzachstraße / Untere Gerbersteig mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Die 55-jährige Zweiradlenkerin befuhr die Scherzachstraße stadteinwärts, als ihr an der Einmündung eine 62 Jahre alte Nissan-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Die Autofahrerin bog von der Unteren Gerbersteig ein und übersah die Frau auf dem Rad. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich an der Schulter. Durch die Kollision entstand an Auto und Rad nur minimaler Sachschaden.

