Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht beim Autohaus Klaus in Zell (Mosel)

Zell (Mosel) (ots)

Am 03.08.2023 ereignete sich zwischen 07:50 und 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall vor dem Autohaus Klaus in der Willi-Gräbner-Straße in Zell (Mosel), bei dem sich der Unfallversucher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der beschädigte Audi weist Schäden im Heckbereich auf. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Schaden möglicherweise durch ein gelbfarbenes Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Fahrer/-in machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

