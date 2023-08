Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am ZOB in Traben

Traben-Trarbach (ots)

Am 02.08.2023, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, ereignete sich in Traben, auf dem Parkplatz zwischen Touristen-Information und Busbahnhof, ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallversucher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der beschädigte VW-Caddy wurde durch den Aufprall etwa einen Meter nach vorne gegen eine Werbetafel geschoben und im Heckbereich beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Schaden möglicherweise durch einen silberfarbenen VW Polo verursacht wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Fahrer/-in machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

