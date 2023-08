Hillesheim (ots) - Am 02.08.2023 zwischen 21:40 und 21:50 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum REWE-Markt in Hillesheim. Vor dem Gebäude im Bereich der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder erkannte er einen dort abgestellten und nicht gesicherten eScooter und entwendete diesen. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte ...

