POL-PDWIL: Polizei Bitburg zieht positive Bilanz zum Lokalderby FC Bitburg gegen Eintracht Trier

Hörschhausen (ots) - Am 30.07.2023 gegen 14:00 Uhr entsorgte ein bisher unbekannter Mann einen alten Teppich, welcher augenscheinlich bei Renovierungsarbeiten anfiel. Dieser wurde im Bereich der Bahnhofstraße in Hörschhausen einfach auf der Straße abgelegt. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

