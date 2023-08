POL-PDWIL: gelbes Rundumlicht sichergestellt

Wiesbaum und Hillesheim (ots) - Gleich zweimal mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun am 03.08.2023 ausrücken, weil es zu Verkehrsunfällen kam, bei welchen die Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkamen. Am 03.08.2023 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit seiner Sattelzugmaschine ohne Sattelanhänger die K 69 von Feusdorf kommend in Richtung ...

mehr