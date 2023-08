Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Abkommen von der Fahrbahn

Wiesbaum und Hillesheim (ots)

Gleich zweimal mussten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun am 03.08.2023 ausrücken, weil es zu Verkehrsunfällen kam, bei welchen die Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkamen.

Am 03.08.2023 gegen 07:25 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit seiner Sattelzugmaschine ohne Sattelanhänger die K 69 von Feusdorf kommend in Richtung Wiesbaum. Hier kam er in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kurvenverlauf auf regennasser Fahrbahn von dieser ab und im angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer war zunächst im Führerhaus eingeklemmt, konnte sich sodann jedoch Dank der Hilfe der Erstretter aus diesem befreien. Er wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, der LKW musste geborgen werden.

Am 03.08.2023 gegen 09:30 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Prüm die L 10 von Oberbettingen kommend in Richtung Hillesheim. Hier kam sie in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit und einem möglichen Reifenplatzer in einer Kurve von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug musste geborgen werden.

