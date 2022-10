POL-PDNR: entwendeter PKW

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Rheinbreitbach (ots)

Am 05.10.22, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es in Rheinbreitbach, "Kleiner Büchel" zu einem Diebstahl eines silbernen PKW, Toyota Avensis. Der Halter zeigte dies im Laufes des heutigen Vormittages an. Bei Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Zweitschlüssel zu diesem Fahrzeug bereits vor etwa 4 Wochen entwendet wurde, dies jedoch nicht zur Anzeige gebracht wurde. Aufgrund bestimmter Tatumstände ist darauf zu schließen, dass die Taten im Zusammenhang stehen und der PKW nun mit Originalschlüssel geführt wird. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der PKW nach Tatbegehung in Richtung Bonn gefahren ist. Das Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben, weitere Ermittlungsansätze werden verfolgt.

Eventuelle Hinweise bitte telefonisch unter der 02644-9430 an die Polizei in Linz.

