POL-HS: Unbekannte Zeugin nach Geldtransporteraufbruch gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am 09. Oktober kam es gegen 11:25 Uhr durch zwei maskierte Täter zu einem Aufbruch eines Geldtransporters auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Boos-Fremery-Straße. Im Rahmen der Zeugenbefragung erging ein Hinweis einer unbekannten Zeugin, der auf der Röntgenstraße ein grauer 3er BMW E92 auffiel, der eventuell in Verbindung mit der Tat stehen könnte. Der Fahrzeugführer des BMW wurde mit einem auffälligen Muttermal am linken Auge beschrieben. Für die weiteren Ermittlungen wird die unbekannte Zeugin gebeten, sich dringend beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

