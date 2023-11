Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen E-Scooter

Zeugensuche

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am 05. November (Sonntag) beobachtete eine Zeugin, wie zwei bislang unbekannte Personen gegen 10.30 Uhr in der Straße Gasberg einen vor einem Altenpflegeheim abgestellten E-Scooter stahlen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Eine Person war dunkelhaarig und trug hellblaue Jeans und eine orangefarbene Jacke. Die zweite Person war mit einer dunklen breiteren Hose bekleidet und trug dunkle Oberbekleidung mit einer Kapuze, die das Gesicht verdeckte. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz erbeten, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

