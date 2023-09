Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwarzer BMW touchiert Radfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Halver (ots)

Eine 43-jährige Halveranerin war am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:55 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der L892 in Fahrtrichtung Halver unterwegs. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle Ober Herweg kam ihr aus Richtung Brügge kommend ein Bus entgegen. Der Bus wurde in der Folge von einem schwarzen BMW überholt. Im Rahmen des Überholvorgangs wurde die Fahrradfahrerin durch den BMW mit dem Außenspiegel touchiert. Die 43-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der BMW setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer oder dem BMW machen können. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

