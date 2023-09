Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Instrumente aus Klassenzimmer gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Vermutlich über ein offenstehendes Fenster stiegen unbekannte Diebe im Verlauf der letzten Woche in einen Klassenraum der Hauptschule am Stadtpark ein. Aus dem Zimmer stahlen sie zwei Gitarren und ein E-Schlagzeug. Hinweise zum Verbleib der Instrumente und zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell