POL-MG: Fahrzeugaufbrüche in Rheydt und Gladbach

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. September, haben Unbekannte einen Fiat (Ducato) Van an der Wilhelm-Strater-Straße aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug nach eigenen Angaben gegen 19 Uhr abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Tag gegen 6.50 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag sind Diebe in einen Mercedes (C 200) an der Hindenburgstraße eingebrochen. Der Besitzer hatte das Fahrzeug gegen 23.50 Uhr dort verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8.15 Uhr entdeckte er, dass Unbekannte an dem Wagen eine der hinteren Scheiben eingeschlagen hatten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, ein Portemonnaie, persönliche Dokumente und ein Navigationsgerät.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Zeugen können sich unter der 02161 - 290 bei der Polizei melden.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: - Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto - weder tagsüber, noch nachts. Auch nicht, wenn sie nur kurz das Auto verlassen.

- Lagen die Wertgegenstände sichtbar im Auto, sind sie unter Umständen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

- Im Kofferraum sind Wertgegenstände zwar nicht zu sehen, aber keinesfalls sicher. Die Täter schlagen die Seitenscheibe ein und legen die Rückbank um oder zerstören direkt die Heckscheibe.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. (jl)

