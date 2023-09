Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Perfide Masche: Falscher Pfleger beraubt 86-Jährige in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 21. September, hat sich ein Unbekannter gegen 18.30 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Frau verschafft, indem er sich als Mitarbeiter ihres Pflegedienstes ausgab. In der Wohnung entriss er der Frau ihre Halskette und flüchtete damit.

Die Seniorin öffnete die Tür, weil die perfide Masche des Täters für sie nicht zu durchschauen war. Sie ließ den Täter zunächst ohne jeden Verdacht ein, weil er sich als Mitarbeiter jenes Pflegedienstes ausgab, der die Geschädigte täglich besucht. Er habe sie ins Schlafzimmer gebeten, wo sie sich zum Blutdruck messen auf ihr Bett legen sollte. Der Mann sah sich kurz in dem Raum um, bevor er in Richtung ihres Halses griff und die Kette abriss, die sie trug. Damit rannte er aus der Wohnung. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Den alarmierten Polizeibeamten gab die Frau folgende Täterbeschreibung: Zwischen 30 und 40 Jahre alt, von kräftiger Statur aber nicht dick, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, kurzes blondes Haar. Der Mann habe zur Tatzeit graue Freizeitkleidung getragen und habe sich auf Deutsch mit der Seniorin unterhalten. Fahndungsmaßnahmen seitens der Polizei wurden umgehend eingeleitet, blieben jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Diese Tat nimmt die Polizei zum Anlass, erneut zu warnen: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Fragen Sie beim vermeintlichen Auftraggeber nach, wenn Sie einen Mitarbeitenden nicht kennen, der Einlass in Ihre Wohnung wünscht.

Hinweise zu dieser und anderen Maschen von Tricktätern finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

