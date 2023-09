Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Zeugin verhindert Kabeldiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag, 26. September, einen Diebstahl an einer Baustelle an der Kleiststraße verhindert.

Gegen 0.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen laufenden Diebstahl an der Baustelle. Vor Ort stellten die Beamten dann kurz darauf einen Mann, der sich an einem Kabel auf dem Gelände zu schaffen machte. Ein längeres abgetrenntes Kabelstück lag bereits neben ihm auf dem Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 53-Jährigen stellten die Beamten außerdem ein Machetenmesser und ein Beil sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige einem Waffenbesitzverbot unterliegt.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Diebstahl mit Waffe und wegen des Verstoßes gegen das Waffenbesitzverbot. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell