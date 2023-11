Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Sonntag (05. November) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Kleinkraftradfahrerin stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Die 43-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Gerderather Landstraße in Fahrtrichtung Gerderath unterwegs. Als die Erkelenzerin den Kreisverkehr am Oerather Mühlenfeld befuhr und diesen wieder in Richtung Gerderath verließ, verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

