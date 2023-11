Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 306 vom 04.11.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz-Schwanenberg - Terrassentür geöffnet

Zwischen dem 02.11.2023, 16.00 Uhr und dem 03.11.2023, 13.00 Uhr drangen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus am Birkenpfad ein. In dem derzeit nicht bewohnten Haus wurden nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Hückelhoven-Brachelen - Maschinen entwendet

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Kirchgrabenstraße am Vormittag des 03.11.2023 wurden aus einem zugehörigen Werkstattraum diverse Maschinen sowie Akkus entwendet. Offensichtlich gelangten die Täter zwischen 06.45 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam über einen Gartenzugang in das Objekt. Eine Spurensicherung wurde durch die Kriminalpolizei betrieben.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Übach-Palenberg - Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer aus Baesweiler wartete am 03.11.2023 gegen 21.45 Uhr an der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel der Kreuzung Roermonder Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein von hinten aus Richtung Geilenkirchen herannahender Pkw auf das Krad auf und der Motorradfahrer kam zu Fall. Der Pkw- Fahrer flüchtete dann über die Friedrich-Ebert-Straße. Nach ersten Erkenntnissen, soll es sich um einen dunklen oder schwarzen Kleinwagen älteren Models mit einem möglichen Kennzeichen AC- B ? handeln. Der Fahrer wurde beschrieben als etwa 25-jährige männliche Person mit hellem Bart und Tattoos im Halsbereich. Er trug ein dunkles Basecap und ein helles T-Shirt.

Das Krad der Marke Royal Enfield wurde beschädigt und abgeschleppt; der Motorradfahrer selbst mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

