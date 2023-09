Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufgehebelte Zigarettenautomaten

Peuschen/Bahren (ots)

Am heutigen Morgen gegen 03:20 Uhr wurde die Polizei über einen Anrufer darüber informiert, dass in der Ortslage Bahren der dortige Zigarettenautomat aufgehebelt wurde. Dies bestätigte sich nach dem Eintreffen der Polizeibeamten. Ob und wie viel die unbekannten Täter stehlen konnten, ist nicht bekannt. Die Polizisten kontrollierten die umliegenden Ortschaften auf weitere beschädigte Automaten und wurden fündig. In der Ortslage Peuschen im Bereich des Kulturhauses wurde ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgehebelt und möglicherweise Diebesgut erbeutet. Die Tatzeit war vermutlich in der Nacht vom 25.09.2023 zum 26.09.2023. Zeugen, welche Angaben zu einem der Sachverhalte machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0251842 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

