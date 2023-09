LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

L2366 Liebschütz - Drognitz (ots) - Am 22.09.2023 kam es gegen 13:00 Uhr auf der Straße zwischen Liebschütz und Drognitz zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer und wurde in der Folge durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug sowie einer Leitplanke entstand ...

mehr