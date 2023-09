Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr befuhr eine 64-jährige Frau mit ihrem Damenrad den Radfahrstreifen in der Keilhauer Straße, aus Richtung Schaalaer Chaussee kommend, stadteinwärts. Kurz vor dem Ärztehaus wollte sie nach rechts auf den Stadtweg abbiegen. Dabei wurde Sie so von der Sonne geblendet, dass sie einen entgegenkommenden 52-jährigen mit seinem Pedelec übersah. Auf der schmalen Brücke kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 52-jährige stürzte. Der 52-jährige Radfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit dem Verdacht auf Rippenprellungen und Schädelhirntrauma mit einem Rettungswagen in die Thüringenklinik nach Saalfeld verbracht werden musste.

