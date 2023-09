Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Coffee with a Cop" am 29.09.2023 in Pößneck

Die LPI Saalfeld lädt am kommenden Freitag Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein, einmal die Kolleginnen und Kollegen der Polizei besser kennen zu lernen.

"Wollten Sie schon immer Mal bei einem Kaffee ungezwungen mit den Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? Die eine Frage stellen, die Ihnen immer wieder in den Sinn kommt, wenn Sie einen Streifenwagen sehen? Oder einfach herausfinden, wer die Frauen und Männer in der Uniformen sind und was sie täglich leisten?". All dies können wir bei einer Einladung auf einen Kaffee mit uns besprechen.

Mit der Unterstützung der Stadt Pößneck, der Landespolizeidirektion Erfurt, einem Cafe-Service sowie mehreren Kolleginnen und Kollegen der LPI Saalfeld werden wir am 29.09.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr in Pößneck im Bereich Breite Straße zugegen sein & für interessante Gespräche zur Verfügung stehen. Wir bieten an diesem Tag zusätzlich die Möglichkeit einer präventiven Beratung zu verschiedenen Betrugshandlungen (Enkeltrick, Schockanruf etc.) an.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

