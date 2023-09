Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Kellereinbruch

Pößneck (ots)

In der Zeit vom 20.09.2023, 16:00 Uhr bis zum 21:09.2023, 19:00 Uhr kam es in Pößneck im Bereich der Straße Mittelweg zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in ein Kellerabteil der Hausnummer 31 ein und entwendeten ein blaues E-Bike der Marke Conway vom Typ Xyron S 2.7. Der Wert des Beutegutes beläuft sich ca. 4.000 bis 5.000 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des E-Bikes machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0248360 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell