POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Ein schwarzer Kombi wurde am Mittwoch, 02. August 2023, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in Ganderkesee beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Skoda um 16:10 Uhr auf einem Stellplatz auf dem Parkplatz in der Grüppenbührener Straße. Als sie um 16:35 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, waren frische ...

mehr