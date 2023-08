POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots) - Die lebensgefährlich verletzte Frau ist am Mittwoch, 02. August 2023, ihren Verletzungen erlegen. +++ Pressemitteilung vom 17. Juli 2023 +++ Lebensgefährlich verletzt wurde eine 60-jährige Radfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst, am Montagmorgen, 17. ...

mehr