Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Brake +++ Mehrere Personen verletzt +++ Bundesstraße voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Mehrere Personen wurden am Donnerstag, 03. August 2023, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Angehöriger der US-Streitkräfte die Bundesstraße mit einem Van in Richtung Nordenham. Im Fahrzeug befanden sich fünf weitere Soldaten im Alter von 21 bis 34 Jahren. Zwischen der Weserstraße und der Raiffeisenstraße geriet der 24-Jährige mit dem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Dacia eines entgegenkommenden 83-Jährigen aus Stadland. In seinem Pkw befanden sich seine 82-jährige Lebensgefährtin und eine 85-jährige Mitfahrerin.

Die sechs Soldaten im Van trugen durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Gleiches galt für die 85-jährige Mitfahrerin im Dacia. Der 83-jährige Fahrer und seine Partnerin waren nach dem Zusammenstoß im Pkw eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Insgesamt waren 30 Rettungskräfte und 45 Angehörige der Feuerwehren Golzwarden und Brake-Hafenstraße an der Unfallstelle eingesetzt.

Die beiden Pkw kamen nach der Kollision auf dem Seitenstreifen bzw. dem Radweg zum Stehen. Es entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt wurde. Die Bergung durch ein Abschleppunternehmen erfolgte im Laufe des Vormittags.

Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Angehörige der Straßenmeisterei Brake leiteten den Verkehr in Höhe der Weserstraße von der B212 ab. Eine weitere Sperrung wurde am Golzwarder Kreuz errichtet. Da die Unfallstelle für eine spätere Rekonstruktion des Hergangs ausgemessen und die Fahrbahn noch gereinigt werden muss, wird die Sperrung noch mindestens bis in den frühen Nachmittag andauern. Den Verkehrsteilnehmern, die sich mit größeren Fahrzeugen oder Gespannen im Stau befanden, wurde unter Begleitung der Polizei ein Wenden und damit ein Umfahren der Unfallstelle ermöglicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell