Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch, 02. August 2023, gegen 20:45 Uhr, den Notruf der Polizei gewählt, weil sie vor sich einen betrunkenen Pkw-Fahrer vermutete. Der Mann wurde von der Polizei gestoppt und war stark alkoholisiert.

Die Zeugin war auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. In der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord schloss sie auf einen Pkw auf, der außergewöhnlich langsam und in starken Schlangenlinien gefahren wurde. Die Frau verständigte die Polizei, die den beschriebenen Pkw auf einem Autobahnparkplatz stoppen konnte. Der 29-jährige Fahrer machte einen stark alkoholisierten Eindruck und fiel beim Aussteigen aus dem Fahrzeug fast zu Boden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Die Beschlagnahme seines Führerscheins wurde angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell