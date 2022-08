Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Stihl Kettensäge

Rheinbreitbach (ots)

In der Tatzeit von Mittwoch, 10.08.2022 ab 17 Uhr bis Donnerstag, 11.08.2022, 17 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Hohn" in Rheinbreitbach zu einem Diebstahl einer Stihl Kettensäge, welche sich an einer Seilwinde in einer Hofeinfahrt befunden hatte. Derzeit steht fest, dass sich in dem vermuteten Tatzeitraum von 21:09 Uhr bis 22 Uhr des Mittwoch zwei verdächtige Personen am Tatort aufgehalten hatten, die keinen Ortsbezug gehabt haben dürften. Diese führten vermutlich ein dunkles Fahrzeug der Marke Mercedes mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Personen und dem Fahrzeug geben können.

