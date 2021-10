Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Betrunkener Radfahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Eine Anwohnerin teilt am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, eine in einem Hof im Alsheimer Weg liegende Person mit. Laut der Anwohnerin fuhr der Mann mit seinem Fahrrad und stellte dieses im Hof ab. Hiernach stürzte der Mann. Bei dem 59-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung und einer Verletzung am Kopf wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem 59-Jährigen durch einen Arzt Blut entnommen. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell