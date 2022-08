Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handbremse nicht angezogen

Bruchhausen (ots)

Am Mittwochabend parkte eine 58-jährige Frau aus Unkel ihren Pkw in der Weinbergstraße in Bruchhausen. In ihrer Abwesenheit machte das Fahrzeug sich selbstständig und rollte gegen einen geparkten Pkw. Offensichtlich hatte die Frau die Handbremse am Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angezogen.

