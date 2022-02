Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Dansenberg

Kaiserslautern (ots)

Ein Brand beschädigte am Mittwoch in einem Einfamilienhaus Teile des Erdgeschosses. Das Feuer brach vermutlich in einem Büroraum aus, erlosch jedoch von selbst vor Eintreffen der Feuerwehr. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort. |cst

