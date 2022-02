Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug von Paketdienst beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein Paketbote parkte sein Fahrzeug am Dienstagmittag um 13:45 Uhr in Kaiserslautern in der Opelstraße am linken Fahrbahnrand. In der kurzen Zeit, in der der Bote ein Paket zur Haustür brachte, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug das Lieferfahrzeug an der Beifahrertür und dem Außenspiegel. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |cst

