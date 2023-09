LPI-SLF: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Unterwellenborn/Bucha (ots) - Am gestrigen Tage wurde die Polizei gegen 17:20 Uhr über einen Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Bucha (Unterwellenborn) in der Preßwitzer Straße informiert. Die fünf dort wohnenden Personen im Alter von 12 bis 43 Jahren konnten eigenständig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Aufgrund des Löscheinsatzes der Feuerwehr war die Straße bis zum Folgetag 02:30 ...

