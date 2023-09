LPI-SLF: Zeugensuche nach Sachbeschädigungen

Neuhaus am Rennweg (ots) - Gestern kam es gegen 13:00 Uhr in Neuhaus am Rennweg in der Robert-Koch-Straße beim dortigen Drogeriemarkt zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf den Parkplatz. Dabei übersah sie einen Poller und prallte gegen diesen. Die Fahrerin stand unter Schock und wurde aufgrund dessen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Am Fahrzeug ...

mehr