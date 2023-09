Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schiffszusammenstoß auf dem Bleilochstausee - Zeugenaufruf -

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am 23.09.2023 gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Bleilochstausee in Saalburg-Ebersdorf zu einer Kollision zwischen einem Ausfahrts-/ Passagierschiff und einem Grillboot. Der Zusammenstoß ereignete sich unmittelbar an der Anlegestelle in Saalburg/ Höhe dem Hotel Kranich. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich fünf Personen auf dem Grillboot und ca. 20 Passagiere auf dem Ausflugsschiff. Durch den Zusammenstoß kam es zu keinen Personenschäden. Jedoch entstand am Grillboot ein Sachschaden von 500,- EUR und am Ausflugsschiff ein Schaden von 200,- EUR. Die Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Saale-Orla hat hierzu ein Ermittlungsverfahren wegen dem Gefährlichen Eingriff in Schiffverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen die den Zusammenstoß gesehen haben oder gefilmt haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 melden.

