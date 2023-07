POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Montag (17.07.2023), vermutlich gegen 02:00 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in ein Café am Ludwigplatz einzubrechen. Durch den Einbruchversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich des Ludwigplatzes verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

