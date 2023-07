Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drei Verletzte und hoher Sachschaden - Verkehrsunfall auf der B9

Ludwigshafen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag (17.07.2023) auf der B9 bei Ludwigshafen. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer war gegen 15:40 Uhr auf der B9 in Richtung Speyer unterwegs, als er in Höhe des Oggersheimer Kreuzes aus bisher ungeklärter Ursache auf ein vor ihm im Stau stehendes Auto auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen die Leitplanke geschleudert, der ebenfalls 56-jährige Insasse wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der LKW fuhr in Folge dem nächsten stehenden Fahrzeug auf und schob es auf ein weiteres Auto. Der 56-jährige eingeklemmte Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 58- und 59-jährigen Insassen der beiden weiteren beteiligten Autos wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste das betroffene Teilstück der B9 in Fahrtrichtung Speyer für ungefähr drei Stunden vollgesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

