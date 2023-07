POL-PPRP: Mehrere Verstöße bei Rollerkontrollen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (16.07.2023) meldeten Zeugen gegen 19:30 Uhr in kurzen Abständen zwei Brände im Bereich der Oppauer Straße. Zunächst entdeckten Passanten ein brennendes Taschentuch in einem Gebüsch im Bereich des dortigen Sportplatzes. Dieses wurde durch die Passanten ausgetreten, bevor es sich ausbreiten konnte. Ein weiterer Brand in unmittelbarer Nähe, im Bereich des dortigen Supermarktes, ...

