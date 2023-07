Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brände im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (16.07.2023) meldeten Zeugen gegen 19:30 Uhr in kurzen Abständen zwei Brände im Bereich der Oppauer Straße. Zunächst entdeckten Passanten ein brennendes Taschentuch in einem Gebüsch im Bereich des dortigen Sportplatzes. Dieses wurde durch die Passanten ausgetreten, bevor es sich ausbreiten konnte. Ein weiterer Brand in unmittelbarer Nähe, im Bereich des dortigen Supermarktes, weitete sich auf einen Bereich von circa zehn Quadratmetern aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen. Zeugen hatten zuvor drei circa 6-7 Jahre alte Kinder beobachtet, welche sich am Brandort aufhielten und auf Ansprache davonliefen.

Wer war zur Ereigniszeit im Bereich der Oppauer Straße / Bannwasserstraße unterwegs und kann Hinweise auf die Brandursache geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell