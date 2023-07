Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten führten zu Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum 17.07.2023, gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizei per Notruf eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen vor einer Gaststätte in der Ludwigsstraße gemeldet. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeikräfte einen 36-Jährigen antreffen, der angab dass er von mehreren Personen geschlagen und getreten wurde. Der 36-Jährige hatte zuvor in der Gaststätte ein Hausverbot ausgesprochen bekommen, da er dort Drogen konsumieren wollte. Er kam jedoch nochmal zurück, da er seine Hausschlüssel verloren hatte. Die Gaststättenbetreiberin hatte ihren 16-jährigen Sohn zur Hilfe gerufen. Der Sohn verständigte wiederum zwei Freunde im Alter von 14- und 16-Jahren. Zusammen griffen sie dann den 36-Jährigen an, als er zur Gaststätte zurück kehrte. Die Täter flüchteten zu Fuß nach der Tat. Polizeibeamte konnten die Angreifer in der Nähe kontrollieren. Der 36-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. In der Gaststätte konnte eine geringe Menge Kokain sichergestellt werden, welche dem 36-Jährigen gehören soll. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die jugendlichen Angreifer wurden an ihre erziehungsberechtigen überstellt. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

